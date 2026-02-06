Apéros Klam Neizh Espace Kerverh – Landévant
Apéros Klam Neizh Espace Kerverh – Landévant mercredi 8 juillet 2026.
Landévant
Apéros Klam Neizh
Espace Kerverh – 1 Lieu-dit Kerverh Landévant Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Une petite scène, quelques tables, un coin buvette … et hop !
Les musiciens et le public investissent le cœur des bourgs pour un moment de détente et de partage.
Créés en 2013 à l’initiative des membres du Collectif, les Apéros Klam sont des événements gratuits dans des espaces ouverts, offrant un temps de rencontre aux habitants et estivants de passage. .
Espace Kerverh – 1 Lieu-dit Kerverh Landévant 56690 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Apéros Klam Neizh Landévant a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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