Apéros Klam Neizh Espace Kerverh – Landévant

Landévant

Apéros Klam Neizh

Espace Kerverh – 1 Lieu-dit Kerverh Landévant Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Une petite scène, quelques tables, un coin buvette … et hop !

Les musiciens et le public investissent le cœur des bourgs pour un moment de détente et de partage.

Créés en 2013 à l’initiative des membres du Collectif, les Apéros Klam sont des événements gratuits dans des espaces ouverts, offrant un temps de rencontre aux habitants et estivants de passage. .

Espace Kerverh – 1 Lieu-dit Kerverh Landévant 56690 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Apéros Klam Neizh Landévant a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon