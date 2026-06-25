Objectif photo animalière Médiathèque – Landévant
Objectif photo animalière Médiathèque – Landévant mercredi 1 juillet 2026.
Landévant
Objectif photo animalière
Médiathèque – 15 Rue Nationale Landévant Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Partagez vos plus belles photos d’animaux domestiques et sauvages ! ✨
Que ce soit sur papier (format A4) ou en version numérique, envoyez-nous vos clichés les plus marquants pris en Bretagne drôles, émouvants, insolites, entre animaux ou avec vous, en pleine nature ou chez vous. ❤️
Toutes les photos seront exposées à la médiathèque… et c’est là que le grand vote sera lancé !
Les adultes choisissent leur photo préférée à la médiathèque, les enfants font de même au centre de loisirs, et sur les réseaux sociaux, c’est ouvert à tous le nombre de likes désignera la photo coup de cœur !
L’AVENTURE CONTINUE 5 clichés sélectionnés par un jury expert seront agrandis en XXL et cachés dans la commune. À vous de les retrouver lors d’un jeu de piste géant pour explorer votre ville autrement ! ️
Prêts à relever le défi photo ?
A partir du 1er juillet jusqu’au 31 août
Ouvert à tous et gratuit
Les conditions de participation sont détaillées dans le règlement du concours.
Envoi des photos sur place
15, rue Nationale 56690 LANDÉVANT
Envoi des photos par mail
mediatheque@landevant.bzh
PLUS D’INFOS au 02 97 56 93 15 .
Médiathèque – 15 Rue Nationale Landévant 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 93 15
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English :
L’événement Objectif photo animalière Landévant a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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