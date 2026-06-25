Objectif photo animalière Médiathèque – Landévant

Landévant

Objectif photo animalière

Médiathèque – 15 Rue Nationale Landévant Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Partagez vos plus belles photos d’animaux domestiques et sauvages ! ✨

Que ce soit sur papier (format A4) ou en version numérique, envoyez-nous vos clichés les plus marquants pris en Bretagne drôles, émouvants, insolites, entre animaux ou avec vous, en pleine nature ou chez vous. ❤️

Toutes les photos seront exposées à la médiathèque… et c’est là que le grand vote sera lancé !

Les adultes choisissent leur photo préférée à la médiathèque, les enfants font de même au centre de loisirs, et sur les réseaux sociaux, c’est ouvert à tous le nombre de likes désignera la photo coup de cœur !

L’AVENTURE CONTINUE 5 clichés sélectionnés par un jury expert seront agrandis en XXL et cachés dans la commune. À vous de les retrouver lors d’un jeu de piste géant pour explorer votre ville autrement ! ️

Prêts à relever le défi photo ?

A partir du 1er juillet jusqu’au 31 août

Ouvert à tous et gratuit

Les conditions de participation sont détaillées dans le règlement du concours.

Envoi des photos sur place

15, rue Nationale 56690 LANDÉVANT

Envoi des photos par mail

mediatheque@landevant.bzh

PLUS D’INFOS au 02 97 56 93 15 .

Médiathèque – 15 Rue Nationale Landévant 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 93 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Objectif photo animalière Landévant a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon