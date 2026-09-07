API’WEEK – 3 et 4 octobre 2026, Le Rucher de la Maye, Crécy-en-Ponthieu

samedi 3 octobre 2026 · Le Rucher de la Maye · Crécy-en-Ponthieu

Informations pratiques

API’WEEK – 3 et 4 octobre 2026 3 et 4 octobre Le Rucher de la Maye Somme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’univers fascinant de l’apiculture, découvrir notre miellerie et retrouver nos produits de la ruche.

Le Rucher de la Maye 140 avenue des fusillés 80150 CRECY EN PONTHIEU Crécy-en-Ponthieu 80150 Crécy-en-Ponthieu Somme Hauts-de-France

Le Rucher de la Maye vous ouvre ses portes !