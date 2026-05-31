Api’Week au Rucher du Pillier, Rucher du Pillier, Châteauneuf
Api’Week au Rucher du Pillier, Rucher du Pillier, Châteauneuf samedi 3 octobre 2026.
Api’Week au Rucher du Pillier Samedi 3 octobre, 09h30 Rucher du Pillier Loire
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Api’Week au Rucher du Pillier : Rencontrez Votre Apiculteur et Récupérez Votre Miel
Découvrez l’Univers de l’Apiculture
Le Rucher du Pillier est heureux de vous inviter à l’Api’Week, un événement unique pour découvrir l’univers fascinant de l’apiculture. Notre rucher ouvre ses portes pour vous permettre de me rencontrer, votre apiculteur passionné. Profitez de cette occasion pour poser toutes vos questions sur les abeilles, leur rôle essentiel dans la pollinisation, et les différentes étapes de la production du miel.
Explications et Observations
Je serai disponible pour des explications détaillées sur le fonctionnement de la ruche, les méthodes de récolte du miel et les soins apportés aux abeilles. Vous pourrez observer de près le materiels et comprendre les enjeux de leur préservation.
Récupérez Vos Commandes de Miel
En plus des échanges, l’Api’Week est le moment idéal pour récupérer vos commandes de miel. Si vous avez passé commande sur le site www.mon-abeille.fr, je serai ravi de vous remettre votre délicieuse commande sur place.
Un Rendez-vous Convivial et Éducatif
Venez nombreux à l’Api’Week au Rucher du Pillier, un rendez-vous convivial et éducatif pour petits et grands, célébrant la nature et la douceur du miel artisanal. Je vous attends avec impatience pour partager ma passion et mon savoir-faire apicole.
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Le Rucher du Pillier est heureux de vous inviter à l’Api’Week, un événement unique pour découvrir l’univers fascinant de l’apiculture. Je serai disponible pour des explications sur la vie des abeilles
Miels du Rucher du Pillier
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