Apiweek

Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

2026-10-07

À l’occasion de la Journée Mondiale des Abeilles, plongez en famille au cœur de la ruche pour une expérience ludique et immersive, accessible dès 8 ans. Au programme jeux Coopératifs, Escap’Anims “Au coeur de la Ruche” et immersion totale en tenue d’apiculteur. Vente de miel .

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 26 56 asso.tcalpp@gmail.com

