Apiweek Saint-Yrieix-la-Perche
Apiweek Saint-Yrieix-la-Perche mercredi 7 octobre 2026.
Apiweek
Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
À l’occasion de la Journée Mondiale des Abeilles, plongez en famille au cœur de la ruche pour une expérience ludique et immersive, accessible dès 8 ans. Au programme jeux Coopératifs, Escap’Anims “Au coeur de la Ruche” et immersion totale en tenue d’apiculteur. Vente de miel .
Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 26 56 asso.tcalpp@gmail.com
