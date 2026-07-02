UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montauban

Apocalipsync Espace des Augustins Montauban

vendredi 4 décembre 2026 · Espace des Augustins · Montauban

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace des Augustins
Adresse
27 rue des Augustins
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
20

Montauban

Apocalipsync

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04 22:00:00

Date(s) :
2026-12-04

Athlète au faciès survitaminé, star d’internet affichant des millions de vues, Luciano Rosso signe une performance époustouflante et hilarante sur l’isolement et l’hyperconnexion.
  .

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86  espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apocalipsync

An athlete with an incredibly expressive face and an internet star boasting millions of views, Luciano Rosso delivers a breathtaking and hilarious performance about isolation and hyper-connectivity.

L’événement Apocalipsync Montauban a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Grand Montauban

À voir aussi à Montauban (Tarn-et-Garonne)