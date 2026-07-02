Apocalipsync Espace des Augustins Montauban

Informations pratiques

Montauban

Apocalipsync

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04 22:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Athlète au faciès survitaminé, star d’internet affichant des millions de vues, Luciano Rosso signe une performance époustouflante et hilarante sur l’isolement et l’hyperconnexion.

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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : Apocalipsync

An athlete with an incredibly expressive face and an internet star boasting millions of views, Luciano Rosso delivers a breathtaking and hilarious performance about isolation and hyper-connectivity.

L’événement Apocalipsync Montauban a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Grand Montauban