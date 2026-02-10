Appartement Témoin + Vive l’été ! Théâtre de Chaoué Allonnes

Appartement Témoin + Vive l’été !

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

2026-06-27

Venez fêter l’été et la fin de cette saison avec nous ! Un après-midi plein de surprises vous attend ! La soirée se terminera par un repas partagé apportez votre plat préféré à partager, on s’occupe du pain et la bar sera ouvert !

APPARTEMENT TÉMOIN Collectif Les Aimants

Dissimulées dans une camionnette, six personnes écoutent attentivement la vie d’une famille grâce à des microphones placés dans l’appartement.

Appartement témoin est une installation-spectacle dans laquelle vous devenez les témoins invisibles d’un moment de vie, plongé.e.s au plus près de l’intimité d’une famille. Sans images, laissez libre cours à votre imagination pour reconstituer les scènes à partir des bribes de vie qui vous parviennent.

Spectacle toutes les 30 minutes de 14h à 20h

Dès 12 ans .

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@theatredechaoue.fr

English :

Come and celebrate summer and the end of the season with us! An afternoon full of surprises awaits you! The evening will end with a shared meal: bring your favorite dish to share, we’ll take care of the bread and the bar will be open!

