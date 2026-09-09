Appartements témoins, Maison Saint-Louis-Beaulieu, Bordeaux

Informations pratiques

Appartements témoins Lundi 9 novembre, 19h00 Maison Saint-Louis-Beaulieu Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-09T19:00:00+01:00 – 2026-11-09T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-09T19:00:00+01:00 – 2026-11-09T20:30:00+01:00

Partenaires : CRIF Bordeaux Aquitaine, B’nai B’rith Michel de Montaigne, Quinzaine de la diversité et de l’égalité, Mairie de Bordeaux.

À la faveur de documents inédits, Isabelle Backouche, historienne à l’EHESS, et Éric Le Bourdis, historien à l’INALCO, expliqueront la spoliation des locataires juifs pendant l’Occupation et les diverses procédures, mises en place à partir de 1942 par le gouvernement de Vichy, qui ont permis de s’emparer d’un parc immobilier important.

Quartier après quartier, des milliers de locataires ont perdu leurs biens parce que juifs ou identifiés comme tels. L’un des objectifs était de satisfaire une population parisienne en mal de logement, notamment des fonctionnaires, des voisins, des sinistrés, des concierges et des « candidats pistonnés ».

A la libération, les victimes juives rescapées se sont heurtées à un antisémitisme virulent, et la plupart d’entre elles se sont trouvées définitivement évincées.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/471

Maison Saint-Louis-Beaulieu 145 rue Saint-Genès, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/471 »}]

3 jours pour la mémoire – Journées organisées par le CRIF Bordeaux-Aquitaine dans le cadre de la Quinzaine de la diversité et de l’égalité

Synagogue de Vinohrady (Prague) – mobilier confisqué à des personnes juives déportées. Photographie du « Trust Office » 1944 © Wikicommons