Appartenance – Exposition photographique et écrits citoyens, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne

Informations pratiques

Appartenance – Exposition photographique et écrits citoyens 19 et 20 septembre Grande Mosquée Mohammed VI Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition photographique et littéraire citoyenne réalisée en 2016 par 11 adolescents du Centre Culturel de la GMSE. Un témoignage républicain intemporel.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne met à l’honneur le patrimoine de la photographie à travers une œuvre artistique et citoyenne d’une grande force temporelle.

L’exposition « Appartenance » donne à voir et à lire les créations réalisées en 2016 par 11 adolescents du Centre Culturel de la GMSE. Accompagnés par l’objectif bienveillant de Fabrice Ferrer, auteur-photographe, et par des ateliers d’écriture dramatique, ces jeunes Stéphanois livrent des autoportraits poignants, des manifestes intimes et des clichés symboliques.

Présenter cette œuvre en 2026, alors que ces adolescents ont aujourd’hui grandi, offre une occasion unique de mesurer la force intemporelle de leurs témoignages et de constater à quel point leur message d’amour de la France et leur double héritage culturel restent d’une brûlante actualité.

L’exposition sous la pergola peut être accessible en déambulation libre et continue tout au long du week-end, ou intégrée dans le parcours des visites guidées thématiques de l’édifice.

Tenue correcte demandée dans l’édifice.

Grande Mosquée Mohammed VI 64, rue Dr. Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 57 54 21 http://lagmse.org https://www.instagram.com/grandemosqueemohammedvi La Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne est un monument incontournable, impressionnante par sa décoration purement marocaine et la finesse de son exécution. Elle est aujourd’hui un monument des arts et de la culture à Saint-Étienne.

Exposition photographique et littéraire citoyenne réalisée en 2016 par 11 adolescents du Centre Culturel de la GMSE. Un témoignage républicain intemporel.

©GMSE-F.FERRER