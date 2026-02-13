APPEL À EXPOSANTS MADA’ ART, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

APPEL À EXPOSANTS MADA’ ART Samedi 23 mai, 17h00 Saint-Pierre Martinique Martinique

Sur inscription / avant le 23 avril 2026 / Stands gratuits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-24T05:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-24T05:00:00+02:00

Nous vous invitons chaleureusement à cette belle occasion de mettre en valeur et de vendre vos œuvres auprès du public, dans une ambiance conviviale et artistique.

Pour réserver votre emplacement, veuillez contacter le service Culture-Patrimoine-Tourisme

Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 06 96 17 64 34 »}, {« type »: « email », « value »: « cpt@saintpierre-mq.fr »}]

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées et du Mai de Saint-Pierre, la Ville de Saint-Pierre organise la 3ᵉ édition de sa galerie éphémère MADA’ART (Marché de l’Art et de l’Artisanat d’Art).