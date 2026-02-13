APPEL À EXPOSANTS MADA’ ART, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre
Sur inscription / avant le 23 avril 2026 / Stands gratuits
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-24T05:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-24T05:00:00+02:00
Nous vous invitons chaleureusement à cette belle occasion de mettre en valeur et de vendre vos œuvres auprès du public, dans une ambiance conviviale et artistique.
Pour réserver votre emplacement, veuillez contacter le service Culture-Patrimoine-Tourisme
Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique
Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées et du Mai de Saint-Pierre, la Ville de Saint-Pierre organise la 3ᵉ édition de sa galerie éphémère MADA’ART (Marché de l’Art et de l’Artisanat d’Art).