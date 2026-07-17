Appel à participation photographique « Autoportrait textile », Musée des Tissus, Lyon

Informations pratiques

Appel à participation photographique « Autoportrait textile » 1 février – 26 avril 2027, les lundis Musée des Tissus Métropole de Lyon

illimité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-01T10:00:00+01:00 – 2027-02-01T23:00:00+01:00

Fin : 2027-04-26T10:00:00+02:00 – 2027-04-26T23:00:00+02:00

Appel à participation « autoportrait textile »

du 1er Février au 30 avril, le musée des Tissus lance un appel à contributions sur le thème du rapport intime à la matière textile par l’image et l’autoportrait.

Un appel à contributions photographiques ouvert à tous et d’une durée de trois mois sera lancé sur le thème du rapport intime à la matière textile par l’image et l’autoportrait, permettant d’interroger les liens que chacun entretient avec le textile, qu’il relève de l’usage vestimentaire ou du décor intérieur. Ces objets usuels mis en scène seront l’occasion d’expliciter leurs rôles dans l’expression des identités. Une attention particulière sera portée à la valorisation du textile, des motifs, des couleurs, des effets de matière et de volumes. Les prises de vues réalisées répondront à un cahier des charges (représentation de plein pied, photographie en couleur) permettant une certaine unité des productions tout en laissant le choix du format (vertical ou horizontal), des objets présentés (décor intérieur et/ou vêtement). La participation se fera au travers d’un formulaire sur le site internet du musée, qui sécurisera les droits attachés aux photographies et la diffusion par le musée. À l’issue de l’appel à participation, le rendu sera diffusé sur les canaux digitaux du musée au travers d’une édition numérique. Les participations seront étudiées par un jury composé des membres du musée, et vingt photographies seront sélectionnées pour faire l’objet d’un partage sur les réseaux sociaux, et d’une publication numérique éditorialisée sur le site internet du musée. L’édition au format papier seront envoyés aux photographies sélectionnées ainsi qu’un exemplaire du dernier ouvrage du musée, 160 ans de collections.

Musée des Tissus 34 rue de la Charité 69002 Lyon Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.museedestissus.fr/ https://www.instagram.com/museetissuslyon https://www.museedestissus.fr/ Le musée est actuellement fermé au public pour un vaste projet de restructuration et de rénovation à la fois architectural et muséographique. Dans ce contexte, l’équipe mène un vaste chantier des collections qui a permis de découvrir la richesse du fonds photographique, largement ignoré et méconnu.

Actuellement, les missions de diffusion et de valorisation des

collections se poursuivent à travers des projets numériques et

hors-les-murs. Métro : Ligne A – station Ampère/Victor-Hugo

Bus : Navette Presqu’île – arrêt Sainte-Hélène

Train : Gare SNCF Perrache

Appel à participation « autorportrait textile »

© Lyon, musée des Tissus – Pierre Verrier