Apprendre à greffer les pommiers en fin d’été (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette
Apprendre à greffer les pommiers en fin d’été (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette vendredi 28 août 2026.
Apprendre à greffer les pommiers en fin d’été (43) Vendredi 28 août, 14h00 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire
Sur réservation / 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00
Chavaniac-Lafayette (43)
28 août 2026 / 14h – 16h30
Savez-vous que les arbres fruitiers de nos vergers sont greffés sur un porte-greffe pour pouvoir grandir et donner leurs fruits ? Le greffage est une opération technique qui consiste à associer un porte-greffe et un greffon provenant de deux arbres différents. Il s’agit d’une technique remontant vraisemblablement à l’Antiquité. Dans cet atelier, vous apprendrez pratiquer les greffes de fin d’été dont les techniques diffèrent des greffes d’hiver, grâce aux conseils techniques du jardinier du CBN.
Durée : 2h30 environ
Tout public
Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central. Tarifs : 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans. RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 27/08 sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles… Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda S.Perera/CBNMC
Les jardins sont ouverts toute l’année, en accès libre et gratuit ! De nombreuses animations et visites guidées sont également organisées. Les jardins sont accessibles gratuitement en visite libre,
du 1er avril au 31 octobre, de 9h00 à 17h00.
Venez vous initier à certains types de greffes réalisés sur les pommiers à la fin de l’été pour avoir de beaux fruits !
À voir aussi à Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire)
Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central.
Tarifs : 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 27/08 sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda
Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles…
Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda
S.Perera/CBNMC