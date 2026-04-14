Apprendre à greffer les pommiers en fin d’été (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette

Apprendre à greffer les pommiers en fin d’été (43) Vendredi 28 août, 14h00 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire

Sur réservation / 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00

Chavaniac-Lafayette (43)

28 août 2026 / 14h – 16h30

Savez-vous que les arbres fruitiers de nos vergers sont greffés sur un porte-greffe pour pouvoir grandir et donner leurs fruits ? Le greffage est une opération technique qui consiste à associer un porte-greffe et un greffon provenant de deux arbres différents. Il s’agit d’une technique remontant vraisemblablement à l’Antiquité. Dans cet atelier, vous apprendrez pratiquer les greffes de fin d’été dont les techniques diffèrent des greffes d’hiver, grâce aux conseils techniques du jardinier du CBN.

Durée : 2h30 environ