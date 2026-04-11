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Apprenez l’anglais en jouant Campus des Associations Vernon

Apprenez l’anglais en jouant Campus des Associations Vernon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Campus des Associations

Adresse : 2 place Marcel Beaufour

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Vernon

Apprenez l’anglais en jouant

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Un atelier pour apprendre l’anglais à travers le jeu et l’expression théâtrale, c’est ce que vous propose l’association Aileat

Ouvert aux adultes et aux adolescents de tous niveaux
Réservation obligatoire infoaileat@gmail.com
Gratuit pour les adhérents, 15 € pour les non-adhérents   .

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 69 05 57 57  infoaileat@gmail.com

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English : Apprenez l’anglais en jouant

L’événement Apprenez l’anglais en jouant Vernon a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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