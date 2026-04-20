Apprenti Reporter : réaliser un micro trottoir sur un sujet d’actualité 12/16 ans de 10H30 à 12H30 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris
Apprenti Reporter : réaliser un micro trottoir sur un sujet d’actualité 12/16 ans de 10H30 à 12H30 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris lundi 20 avril 2026.
Tu as toujours rêvé de tenir un micro, poser des questions et donner la parole aux gens ? Ce stage est fait pour toi ! Pendant quelques jours, tu apprendras à choisir un sujet d’actualité qui te parle, préparer des questions percutantes, réaliser un micro-trottoir dans la rue, filmer avec ton smartphone, enregistrer et monter des interviews, présenter ton reportage comme un vrai journaliste. Pas besoin d’expérience, juste de la curiosité et l’envie de t’exprimer. A la fin, ton reportage sera diffusé pour que tout le monde puisse le découvrir.
Deviens apprenti reporter le temps d’un stage!
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30
payant
27 euros
Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:30:00+02:00_2026-04-20T12:30:00+02:00;2026-04-21T10:30:00+02:00_2026-04-21T12:30:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T12:30:00+02:00;2026-04-23T10:30:00+02:00_2026-04-23T12:30:00+02:00;2026-04-24T10:30:00+02:00_2026-04-24T12:30:00+02:00
Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris
+33140608600
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