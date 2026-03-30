Stage arts du cirque Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Stage arts du cirque Centre Paris Anim' Rébeval PARIS

Stage arts du cirque Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 20 avril 2026.

Ce stage propose d’initier les participants successivement aux arts du cirque (acrobatie au sol et aérienne, jonglage …)

Le cirque met en jeu la coordination physique, la relation à l’autre et à l’objet, la confiance en soi, en ses partenaires, l’esprit de coopération et du dépassement de soi.

Venez découvrir le jonglage, les disciplines aériennes et les acrobaties au sol !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h00
payant

Tarif :

– de 26 ans 2,70 euros de l’heure

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval  75019 PARIS
+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Rébeval et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)