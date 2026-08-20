« Apprentis apothicaires », Tour de Crest, Crest
samedi 19 septembre 2026 · Tour de Crest · Crest
Informations pratiques
« Apprentis apothicaires » 19 et 20 septembre Tour de Crest Drôme
adulte : 8€50 ; enfant de 10 à 17 ans : 6€ ; enfant de 6 à 9 ans : 4€ ; gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez la médecine médiévale et ses croyances. Apprenez à reconnaitre les plantes aromatiques et médicinales, et leurs vetus. Tels des médecins du Moyen Âge, soignez différents personnages et trouvez le meilleur remède pour soigner leurs maux. De quoi souffre Jean Le Breton ? Quel est le meilleur remède pour soigner Christine de Pizan ?
Tour de Crest chemin du donjon 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 25 32 53 http://www.tourdecrest.fr https://www.facebook.com/TourDeCrest/ Un site au panorama exceptionnel, élément phare du paysage drômois.
Un chef d’œuvre architectural, témoin de l’époque médiévale et de la vie carcérale.
Un lieu vivant toute l’année : visites guidées, animations, expositions, concerts, descentes en rappel…
**Découvrez la médecine médiévale et ses croyances.** Apprenez à reconnaitre les plantes aromatiques et médicinales, et leurs vetus. Tels des médecins du Moyen Âge, soignez différents personnages et…
©Pierrick Blanc
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