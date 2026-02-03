Apprentis sorciers, à vos fioles ! Bazoges-en-Pareds

Apprentis sorciers, à vos fioles !

12 cour du château Bazoges-en-Pareds Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 11:00:00

fin : 2026-05-06 12:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28

Cours de potion avec la fée Morgane !

Réveillez le héros qui sommeille en vous en perçant les secrets des fioles et des grimoires lors d’un cours de potion.

Entre plantes mystérieuses et recettes enchantées, laissez-vous guider par la magie pour devenir l’apprenti sorcier de la fée Morgane !

– Adultes et enfants à partir de 8 ans.

– Sur réservation au 02 51 51 23 10. .

12 cour du château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr

English :

Potion lessons with fairy Morgane!

