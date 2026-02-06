ATELIER CRÉATION D’UN TALISMAN Bazoges-en-Pareds
ATELIER CRÉATION D’UN TALISMAN Bazoges-en-Pareds dimanche 5 avril 2026.
Bazoges-en-Pareds Vendée
Début : 2026-04-05 15:30:00
fin : 2026-05-13 16:15:00
2026-04-05 2026-04-08 2026-04-12 2026-04-15 2026-04-19 2026-04-26 2026-04-29 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-24 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26
Création de son talisman
Imaginez et créez un objet protecteur chargé de sens, entre tradition et créativité.
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans 5€/personne 45 minutes
Matériel fourni lors de l’atelier .
Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr
English :
Creating your talisman
