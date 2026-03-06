FABRICATION ET VENTE DE FOUACES DANS LE FOURNIL

Bazoges-en-Pareds Vendée

2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-24 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-16

Démonstration du fournil et vente de fouaces

Venez déguster des fouaces tout juste sorties du fournil !

Par les bénévoles de l’association Au Coeur du Bocage .

Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr

English :

Demonstration of the bakery and sale of fouaces

