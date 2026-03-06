FABRICATION ET VENTE DE FOUACES DANS LE FOURNIL Bazoges-en-Pareds
FABRICATION ET VENTE DE FOUACES DANS LE FOURNIL Bazoges-en-Pareds samedi 2 mai 2026.
FABRICATION ET VENTE DE FOUACES DANS LE FOURNIL
Bazoges-en-Pareds Vendée
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-05-16 12:30:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-24 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-16
Démonstration du fournil et vente de fouaces
Venez déguster des fouaces tout juste sorties du fournil !
Par les bénévoles de l’association Au Coeur du Bocage .
Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr
English :
Demonstration of the bakery and sale of fouaces
