ATELIER LA PAGE DU GRIMOIRE

12 cour du château Bazoges-en-Pareds Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-16 15:15:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-25 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Atelier la page du grimoire

Calligraphiez et illustrez une page magique, pour entrer dans le rôle de l’apprenti-alchimiste.

Pour adultes et enfants à partir de 8 ans 5€/personne 45 minutes

Matériel fourni lors de l’atelier .

12 cour du château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 12 donjon@bazoges-en-pareds.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The grimoire page workshop

L’événement ATELIER LA PAGE DU GRIMOIRE Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin