Approche botanique du jardin du cloître, Prieuré de Moirax, Moirax

Informations pratiques

Approche botanique du jardin du cloître Dimanche 20 septembre, 14h00 Prieuré de Moirax Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Approche botanique du jardin du cloître.

Prieuré de Moirax 1 place de l’église, 47310 Moirax Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine https://www.moirax-tourisme.com Classé au titre des Monuments historiques. Parkings

Approche botanique du jardin du cloitre