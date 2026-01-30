Aprèm ludique Kuanto et jeux abstraits Pontarlier

Aprèm ludique Kuanto et jeux abstraits Pontarlier samedi 7 mars 2026.

Aprèm ludique Kuanto et jeux abstraits

Médiathèque Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :
2026-03-07

Organisé par Louis Petitqueux et la médiathèque.
Venez découvrir un jeu de société local et son créateur. L’occasion aussi de jouer à d’autres jeux dits abstraits ! À partir de 8 ans.
Entrée libre.   .

Médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aprèm ludique Kuanto et jeux abstraits

L’événement Aprèm ludique Kuanto et jeux abstraits Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS