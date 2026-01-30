Aprèm ludique Kuanto et jeux abstraits Pontarlier

Aprèm ludique Kuanto et jeux abstraits

Médiathèque Pontarlier Doubs

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Organisé par Louis Petitqueux et la médiathèque.

Venez découvrir un jeu de société local et son créateur. L’occasion aussi de jouer à d’autres jeux dits abstraits ! À partir de 8 ans.

Entrée libre. .

Médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37

