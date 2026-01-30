Aprèm ludique Kuanto et jeux abstraits Pontarlier
Aprèm ludique Kuanto et jeux abstraits
Médiathèque Pontarlier Doubs
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Organisé par Louis Petitqueux et la médiathèque.
Venez découvrir un jeu de société local et son créateur. L’occasion aussi de jouer à d’autres jeux dits abstraits ! À partir de 8 ans.
Entrée libre. .
Médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37
