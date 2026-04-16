Après 1945 : héritages du fascisme et persistance des idéologies d’extrême droite Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

En présence de Vincent Duclert, historien, enseignant-chercheur, et inspecteur général de l’Éducation nationale, d’Olivier Mannoni, traducteur d’allemand, journaliste et biographe, et de Jonathan Preda, historien et enseignant.

Animée par Eduardo Castillo.

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La fin de la Seconde Guerre mondiale n’a pas fait disparaître certains récits politiques, slogans ou stratégies de communication issus des idéologies fascistes. Comment ces idées ont-elles circulé après 1945, se transformant au fil des décennies et réapparaissant parfois dans les débats publics contemporains, en Europe comme ailleurs ? À partir d’exemples précis — textes, traductions, usages politiques de l’histoire — cette rencontre propose d’éclairer les continuités et les mutations des discours d’extrême droite.

Le dimanche 05 juillet 2026

de 16h15 à 18h15

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T19:15:00+02:00

fin : 2026-07-05T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T16:15:00+02:00_2026-07-05T18:15:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/double-rencontre-la-montee-des-idees-fascistes-en-europe-avant-la-seconde-guerre-mondiale +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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