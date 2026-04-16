Après 1945 : héritages du fascisme et persistance des idéologies d’extrême droite Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
Après 1945 : héritages du fascisme et persistance des idéologies d’extrême droite Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 5 juillet 2026.
En présence de Vincent Duclert, historien, enseignant-chercheur, et inspecteur général de l’Éducation nationale, d’Olivier Mannoni, traducteur d’allemand, journaliste et biographe, et de Jonathan Preda, historien et enseignant.
Animée par Eduardo Castillo.
La fin de la Seconde Guerre mondiale n’a pas fait disparaître certains récits politiques, slogans ou stratégies de communication issus des idéologies fascistes. Comment ces idées ont-elles circulé après 1945, se transformant au fil des décennies et réapparaissant parfois dans les débats publics contemporains, en Europe comme ailleurs ? À partir d’exemples précis — textes, traductions, usages politiques de l’histoire — cette rencontre propose d’éclairer les continuités et les mutations des discours d’extrême droite.
Le dimanche 05 juillet 2026
de 16h15 à 18h15
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T19:15:00+02:00
fin : 2026-07-05T21:15:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T16:15:00+02:00_2026-07-05T18:15:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/double-rencontre-la-montee-des-idees-fascistes-en-europe-avant-la-seconde-guerre-mondiale +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah de Drancy et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Drancy (Paris)
- Du récit familial à l’histoire collective Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 26 avril 2026
- Vichy 1940-1944, histoire d’une dictature Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 3 mai 2026
- Hommage à Alice Mendelson Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 3 mai 2026
- Témoignage : Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 10 mai 2026
- Visite guidée de Drancy Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 17 mai 2026