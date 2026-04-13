Après-midi Bar à jeux, Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, Limoges
Après-midi Bar à jeux, Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, Limoges mercredi 20 mai 2026.
Après-midi Bar à jeux Mercredi 20 mai, 13h30 Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Haute-Vienne
En accès libre et gratuit de 15h à 19h30, dans la hall de la BFM de Limoges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T13:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T13:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00
Mercredi 20 mai 2026 après-midi, l’association Info Jeunes Limoges t’attend dans le hall de la BFM centre-ville pour passer un bon moment entre ami.es autour d’une boisson (soft bien-sûr) offerte par l’asso !
Joue à tes jeux de société préférés et teste plein d’animations passionnantes autour du numérique, de la connaissance de soi et du voyage ! Une information complémentaire sera apportée sur les thématiques d’Info Jeunes (jobs d’été, loisirs, bons plans, santé, accès aux droits, etc.).
Animation en accès libre et gratuit
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Viens passer un bon moment entre ami.es autour d’une boisson soft ! jeux limoges
@canva
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