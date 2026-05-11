Après-midi bien-être au féminin Maison Sélène Vernon
Après-midi bien-être au féminin Maison Sélène Vernon samedi 6 juin 2026.
Vernon
Après-midi bien-être au féminin
Maison Sélène 1 avenue Montgomery Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Après-midi bien-être au féminin Maison Sélène.
Offrez-vous une parenthèse de douceur et de reconnexion lors d’un après-midi entièrement dédié au bien-être féminin.
Le temps de quelques heures, venez vivre une expérience ressourçante dans un cadre chaleureux et bienveillant, seule ou entre amies.
Au programme
– Auto-massage avec Marie
– Sophrologie avec Aurélie
– Art-thérapie avec Mélanie
Un moment privilégié pour ralentir, prendre soin de soi, éveiller sa créativité et repartir pleinement ressourcée.
– Vendredi 6 juin 2026 de 14h à 18h
– Maison Sélène Vernon
– Tarif 55 € par personne
Places limitées inscription obligatoire avant le 30 mai
Renseignements et réservations Marie 06 50 39 66 77
Une expérience bien-être à partager ou à s’offrir. .
Maison Sélène 1 avenue Montgomery Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 50 39 66 77
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English : Après-midi bien-être au féminin
L’événement Après-midi bien-être au féminin Vernon a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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