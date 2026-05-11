Après-midi bien-être au féminin Maison Sélène Vernon

Vernon

Après-midi bien-être au féminin

Maison Sélène 1 avenue Montgomery Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Après-midi bien-être au féminin Maison Sélène.

Offrez-vous une parenthèse de douceur et de reconnexion lors d’un après-midi entièrement dédié au bien-être féminin.

Le temps de quelques heures, venez vivre une expérience ressourçante dans un cadre chaleureux et bienveillant, seule ou entre amies.

Au programme

– Auto-massage avec Marie

– Sophrologie avec Aurélie

– Art-thérapie avec Mélanie

Un moment privilégié pour ralentir, prendre soin de soi, éveiller sa créativité et repartir pleinement ressourcée.

– Vendredi 6 juin 2026 de 14h à 18h

– Maison Sélène Vernon

– Tarif 55 € par personne

Places limitées inscription obligatoire avant le 30 mai

Renseignements et réservations Marie 06 50 39 66 77

Une expérience bien-être à partager ou à s’offrir. .

Maison Sélène 1 avenue Montgomery Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 50 39 66 77

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English : Après-midi bien-être au féminin

L’événement Après-midi bien-être au féminin Vernon a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération