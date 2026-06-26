Après-midi dansant avec l’orchestre Alain Michel Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Après-midi dansant avec l’orchestre Alain Michel

Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 14:30:00

fin : 2026-11-08 19:30:00

Date(s) :

2026-11-08

L’orchestre Alain Michel vous fera passer un après-midi des plus conviviaux, entre musique, danse et bonne humeur.

Une tombola d’une valeur totale de 1 000 € sera mise en jeu. .

Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 47 00 94 lubdanse@yahoo.com

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English : Après-midi dansant avec l’orchestre Alain Michel

L’événement Après-midi dansant avec l’orchestre Alain Michel Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-26 par Terres de Limousin