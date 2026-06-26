UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Yrieix-la-Perche

Après-midi dansant avec l’orchestre Alain Michel Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche

dimanche 8 novembre 2026 · Salle des Congrès · Saint-Yrieix-la-Perche

Après-midi dansant avec l’orchestre Alain Michel Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle des Congrès
Adresse
Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
14 14 14 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Après-midi dansant avec l’orchestre Alain Michel

Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 14:30:00
fin : 2026-11-08 19:30:00

Date(s) :
2026-11-08

L’orchestre Alain Michel vous fera passer un après-midi des plus conviviaux, entre musique, danse et bonne humeur.
Une tombola d’une valeur totale de 1 000 € sera mise en jeu.   .

Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 47 00 94  lubdanse@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi dansant avec l’orchestre Alain Michel

L’événement Après-midi dansant avec l’orchestre Alain Michel Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-26 par Terres de Limousin

À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)