Après-midi dansant avec l’orchestre Alain Michel Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche
dimanche 8 novembre 2026 · Salle des Congrès · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Après-midi dansant avec l’orchestre Alain Michel
Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 14:30:00
fin : 2026-11-08 19:30:00
Date(s) :
2026-11-08
L’orchestre Alain Michel vous fera passer un après-midi des plus conviviaux, entre musique, danse et bonne humeur.
Une tombola d’une valeur totale de 1 000 € sera mise en jeu. .
Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 47 00 94 lubdanse@yahoo.com
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English : Après-midi dansant avec l’orchestre Alain Michel
L’événement Après-midi dansant avec l’orchestre Alain Michel Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-26 par Terres de Limousin
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