Après-midi dansant rue des Salines Grozon

Grozon

Après-midi dansant

rue des Salines Salle des fêtes Grozon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 14:00:00

fin : 2026-11-14 19:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Organisateur Le Comité des fêtes de Grozon .

rue des Salines Salle des fêtes Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesdegrozon@gmail.com

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English : Après-midi dansant

L’événement Après-midi dansant Grozon a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA