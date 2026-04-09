Après-midi dansant rue des Salines Grozon
Après-midi dansant rue des Salines Grozon samedi 14 novembre 2026.
Grozon
Après-midi dansant
rue des Salines Salle des fêtes Grozon Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 14:00:00
fin : 2026-11-14 19:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Organisateur Le Comité des fêtes de Grozon .
rue des Salines Salle des fêtes Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesdegrozon@gmail.com
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English : Après-midi dansant
L’événement Après-midi dansant Grozon a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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