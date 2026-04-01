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Bar ambulant Grozon

Bar ambulant Grozon vendredi 24 avril 2026.

Ville : 39800 Grozon

Département : Jura

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Grozon

Bar ambulant

Grozon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :
2026-04-24 2026-05-22

24/04: Ozelaine
22/05: L’Aile

Organisateur Comité des Fêtes de Grozon   .

Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté   comitedesfetesdegrozon@gmail.com

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English : Bar ambulant

L’événement Bar ambulant Grozon a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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