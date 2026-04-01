Grozon

Bar ambulant

Grozon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-22

24/04: Ozelaine

22/05: L’Aile

Organisateur Comité des Fêtes de Grozon .

Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesdegrozon@gmail.com

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English : Bar ambulant

L’événement Bar ambulant Grozon a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA