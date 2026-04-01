Bar ambulant Grozon
Bar ambulant Grozon vendredi 24 avril 2026.
Grozon
Bar ambulant
Grozon Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-05-22 23:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-22
24/04: Ozelaine
22/05: L’Aile
Organisateur Comité des Fêtes de Grozon .
Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesdegrozon@gmail.com
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English : Bar ambulant
L’événement Bar ambulant Grozon a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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