Après-midi dansant Saint-Benoît-sur-Loire
Après-midi dansant Saint-Benoît-sur-Loire dimanche 21 juin 2026.
Saint-Benoît-sur-Loire
Après-midi dansant
Rue de Tholey Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez passer un moment convivial et solidaire ! Après-midi dansant au profit du Téléthon.
Animation musicale avec Carcagno et son orchestre.
Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. 12 .
Rue de Tholey Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 78 20 01 69
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English :
L’événement Après-midi dansant Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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