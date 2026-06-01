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Après-midi dansant Saint-Benoît-sur-Loire

Après-midi dansant Saint-Benoît-sur-Loire

Après-midi dansant Saint-Benoît-sur-Loire dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Rue de Tholey

Ville : 45730 Saint-Benoît-sur-Loire

Département : Loiret

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Saint-Benoît-sur-Loire

Après-midi dansant

Rue de Tholey Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez passer un moment convivial et solidaire ! Après-midi dansant au profit du Téléthon.
Animation musicale avec Carcagno et son orchestre.
Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. 12  .

Rue de Tholey Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 78 20 01 69 

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English :

L’événement Après-midi dansant Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT SULLY-SUR-LOIRE

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