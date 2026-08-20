Après-midi discothèque à la Coccinelle Association La Coccinelle Allègre
dimanche 20 décembre 2026 · Association La Coccinelle · Allègre
Informations pratiques
Allègre
Après-midi discothèque à la Coccinelle
Association La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 15:00:00
fin : 2026-12-20 18:00:00
Date(s) :
2026-12-20
La Coccinelle passe en mode discothèque pour un après-midi consacré aux années 1980 et orchestré par DJ Mainate !
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Association La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
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English :
La Coccinelle is switching to disco mode for an afternoon dedicated to the 1980s and hosted by DJ Mainate!
L’événement Après-midi discothèque à la Coccinelle Allègre a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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