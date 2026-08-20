Après-midi discothèque à la Coccinelle Association La Coccinelle Allègre

Informations pratiques

Allègre

Après-midi discothèque à la Coccinelle

Association La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 15:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-12-20

La Coccinelle passe en mode discothèque pour un après-midi consacré aux années 1980 et orchestré par DJ Mainate !

.

Association La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Coccinelle is switching to disco mode for an afternoon dedicated to the 1980s and hosted by DJ Mainate!

L’événement Après-midi discothèque à la Coccinelle Allègre a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay