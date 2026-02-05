Concert Dan beyond the clouds association La Coccinelle Allègre
Concert Dan beyond the clouds association La Coccinelle Allègre dimanche 24 mai 2026.
Concert Dan beyond the clouds
association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l'Oratoire Allègre Haute-Loire
Début : 2026-05-24 15:00:00
2026-05-24
Dan beyond the clouds est le projet solo indie folk de Jordan Jupin.
Une aventure légère et intense aux sonorités acoustiques, questionnant le monde et ses résidents.
English :
Dan beyond the clouds is Jordan Jupin’s indie folk solo project.
A light, intense adventure with acoustic sounds, questioning the world and its residents.
