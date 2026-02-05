Concert Dan beyond the clouds association La Coccinelle Allègre

Concert Dan beyond the clouds

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Dan beyond the clouds est le projet solo indie folk de Jordan Jupin.

Une aventure légère et intense aux sonorités acoustiques, questionnant le monde et ses résidents.

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

English :

Dan beyond the clouds is Jordan Jupin’s indie folk solo project.

A light, intense adventure with acoustic sounds, questioning the world and its residents.

