BC2V en concert association La Coccinelle Allègre

BC2V en concert

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

La Coccinelle vous invite à partager un bon moment avec cette bande de copains, composée de 3 guitares et une voix, sur des musiques cultes d’hier et d’aujourd’hui.

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

English :

La Coccinelle invites you to share a good time with this band of friends, made up of 3 guitars and a voice, on cult music from yesterday and today.

