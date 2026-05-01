Théâtre en chansons une nouvelle saison AGUMAAA Allègre
Théâtre en chansons une nouvelle saison AGUMAAA Allègre vendredi 29 mai 2026.
Allègre
Théâtre en chansons une nouvelle saison
AGUMAAA 4 rue Grellet de la Deyte Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
La France Services d’Allègre et l’ARSEPT proposent le spectacle “Une Nouvelle Saison”, présenté par la Cie Vol de Nuit.
Ce moment de théâtre en chansons aborde avec sensibilité la manière dont chacun peut réinventer sa vie à tout moment.
.
AGUMAAA 4 rue Grellet de la Deyte Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 77 09 allegre@france-services.gouv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La France Services d?Allègre and ARSEPT present the show Une Nouvelle Saison , by Cie Vol de Nuit.
This moment of theater in song takes a sensitive look at how anyone can reinvent their life at any time.
L’événement Théâtre en chansons une nouvelle saison Allègre a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Allègre (Haute-Loire)
- Concert Dan beyond the clouds association La Coccinelle Allègre 24 mai 2026
- BC2V en concert association La Coccinelle Allègre 30 mai 2026
- La Cool & Verte , journée sportive à Allègre Allègre 31 mai 2026
- Exposition de dessins et peintures de Vanessa Hoggar La Coccinelle Allègre 1 juin 2026
- Découverte de la Micro-Folie à la Coccinelle La Coccinelle Allègre 2 juin 2026