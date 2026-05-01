Théâtre en chansons une nouvelle saison AGUMAAA Allègre

Allègre

Théâtre en chansons une nouvelle saison

AGUMAAA 4 rue Grellet de la Deyte Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

La France Services d’Allègre et l’ARSEPT proposent le spectacle “Une Nouvelle Saison”, présenté par la Cie Vol de Nuit.

Ce moment de théâtre en chansons aborde avec sensibilité la manière dont chacun peut réinventer sa vie à tout moment.

.

AGUMAAA 4 rue Grellet de la Deyte Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 77 09 allegre@france-services.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La France Services d?Allègre and ARSEPT present the show Une Nouvelle Saison , by Cie Vol de Nuit.

This moment of theater in song takes a sensitive look at how anyone can reinvent their life at any time.

L’événement Théâtre en chansons une nouvelle saison Allègre a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay