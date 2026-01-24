La Cool & Verte , journée sportive à Allègre

Allègre Haute-Loire

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

À Allègre, une course ou plutôt des courses (randonnée pédestre, randonnée équestre, canicross, trail off, bike & run, VTT, cyclisme sur route). Mais des courses un peu particulières sans chronométrage ni classement, de la détente pure.

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 12 57 10 info@lacooletverte.com

In Allègre, a race, or rather a series of races (hiking, equestrian, canicross, trail off, bike & run, mountain biking, road cycling). But these races are a bit special: no timing, no rankings, just pure relaxation.

L’événement La Cool & Verte , journée sportive à Allègre Allègre a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay