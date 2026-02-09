Découverte de la Micro-Folie à la Coccinelle La Coccinelle Allègre

Découverte de la Micro-Folie à la Coccinelle

La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Début : Lundi 2026-06-02

fin : 2026-06-18

2026-06-02

Venez découvrir le musée numérique Micro-Folie à la Coccinelle.

Cette plateforme culturelle est un véritable musée numérique qui vous permet de découvrir, à côté de chez vous, les trésors des plus grandes institutions nationales et internationales.

La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

English :

Come and discover the Micro-Folie digital museum at La Coccinelle.

This cultural platform is a veritable digital museum, bringing the treasures of the world’s leading national and international institutions right to your doorstep.

L’événement Découverte de la Micro-Folie à la Coccinelle Allègre a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay