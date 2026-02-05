Exposition de dessins et peintures de Vanessa Hoggar La Coccinelle Allègre

Exposition de dessins et peintures de Vanessa Hoggar

La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-06-01 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-01

A la recherche de l’harmonie, les dessins de Vanessa s’articulent en formes et arabesques insolites tandis qu’elle explore les jeux de couleurs et de lumière dans ses peintures.

Venez découvrir son travail à la Coccinelle !

La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l'Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

English :

In search of harmony, Vanessa’s drawings are articulated in unusual shapes and arabesques, while she explores the play of color and light in her paintings.

Come and discover her work at La Coccinelle!

