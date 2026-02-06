Chanson et humour avec Pascal Mary La Coccinelle Allègre
Chanson et humour avec Pascal Mary
La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Auteur-compositeur, classique et punk à sa manière, Pascal Mary propose un spectacle à la frontière de la chanson et du stand-up.
La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
English :
A songwriter, classicist and punk in his own way, Pascal Mary’s show straddles the border between chanson and stand-up.
