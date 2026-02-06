Chanson et humour avec Pascal Mary La Coccinelle Allègre

Chanson et humour avec Pascal Mary

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Auteur-compositeur, classique et punk à sa manière, Pascal Mary propose un spectacle à la frontière de la chanson et du stand-up.

.

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A songwriter, classicist and punk in his own way, Pascal Mary’s show straddles the border between chanson and stand-up.

L’événement Chanson et humour avec Pascal Mary Allègre a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay