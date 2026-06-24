Exposition de photographies de Mélanie Bardin La Coccinelle Allègre
Exposition de photographies de Mélanie Bardin La Coccinelle Allègre mardi 1 septembre 2026.
Allègre
Exposition de photographies de Mélanie Bardin
La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-01 09:00:00
fin : 2026-09-29 12:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Mélanie, connue sous le nom de MELURBEX13 sur les réseaux sociaux, est une passionnée d’exploration urbaine et de photographie.
Venez découvrir son travail !
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La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
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English :
Mélanie, known as MELURBEX13 on social media, is passionate about urban exploration and photography.
Come check out her work!
L’événement Exposition de photographies de Mélanie Bardin Allègre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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