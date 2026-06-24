Exposition de photographies de Mélanie Bardin La Coccinelle Allègre mardi 1 septembre 2026.

Allègre

Exposition de photographies de Mélanie Bardin

La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-01 09:00:00

fin : 2026-09-29 12:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Mélanie, connue sous le nom de MELURBEX13 sur les réseaux sociaux, est une passionnée d’exploration urbaine et de photographie.

Venez découvrir son travail !

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La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

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English :

Mélanie, known as MELURBEX13 on social media, is passionate about urban exploration and photography.

Come check out her work!

L’événement Exposition de photographies de Mélanie Bardin Allègre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay