Le siège d’Allègre le 8 août 1593 et son Epoque, Les Amis d’Allègre, Allègre

Le siège d’Allègre le 8 août 1593 et son Epoque 19 et 20 septembre Les Amis d’Allègre Haute-Loire

20 personnes maximum, réservation obligatoire. visite gratuite repas payant 20 euros tout compris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découverte de différents aspects de la fin de la Renaissance et des conflits politico-religieux en Haute Loire. Une exposition remarquable sera mise en place dans l’ancien garage des calèches de l’hötel du Bailli préparée par un exposé sous projection dans un bâtiment d’époque Louis XIV en cours de restauration.

Les Amis d’Allègre Place de l’église 43270 Allègre Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 74 75 59 65 http://www.amis-allegre.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 75 59 65 »}] http://www.amis-allegre.org Parkings autour de l’église ST. Martin sur le site de la manifestation

Découverte de différents aspects de la fin de la Renaissance et des conflits politico-religieux en Haute Loire. Une exposition remarquable sera mise en place dans l’ancien garage des calèches de du…

©André Louppe