Exposition du best-of des dessins d’humour de Michel Roman La Coccinelle Allègre
Exposition du best-of des dessins d’humour de Michel Roman La Coccinelle Allègre lundi 3 août 2026.
Allègre
Exposition du best-of des dessins d’humour de Michel Roman
La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03 09:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Retrouvez le best-of des dessins humoristiques de Michel Roman tout le mois d’août à la coccinelle !
Le vernissage aura lieu le 8 août à 11h.
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La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
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English :
Check out the best of Michel Roman’s cartoons all August at La Coccinelle!
The opening reception will take place on August 8 at 11 a.m.
L’événement Exposition du best-of des dessins d’humour de Michel Roman Allègre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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