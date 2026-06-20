Exposition du best-of des dessins d’humour de Michel Roman La Coccinelle Allègre lundi 3 août 2026.

Allègre

Exposition du best-of des dessins d’humour de Michel Roman

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03 09:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Retrouvez le best-of des dessins humoristiques de Michel Roman tout le mois d’août à la coccinelle !

Le vernissage aura lieu le 8 août à 11h.

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La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

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English :

Check out the best of Michel Roman’s cartoons all August at La Coccinelle!

The opening reception will take place on August 8 at 11 a.m.

L’événement Exposition du best-of des dessins d’humour de Michel Roman Allègre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay