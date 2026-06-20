Les âmes d’antan balade contée par POPSY Allègre
Les âmes d’antan balade contée par POPSY Allègre dimanche 26 juillet 2026.
Allègre
Les âmes d’antan balade contée par POPSY
porte de Monsieur Allègre Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le café associatif la Coccinelle vous donne rendez-vous porte de Monsieur à Allègre pour une balade contée c’est l’histoire d’une lavandière et d’un tailleur de pierre, au parlé médiéval, le tout mêlé de mystères et de rebondissements.
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porte de Monsieur Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
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English :
The community café La Coccinelle invites you to meet at Porte de Monsieur Allègre for a storytelling walk: It’s the story of a laundress and a stonemason, set in medieval times, woven with mysteries and twists and turns.
L’événement Les âmes d’antan balade contée par POPSY Allègre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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