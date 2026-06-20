Allègre

Les âmes d’antan balade contée par POPSY

porte de Monsieur Allègre Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le café associatif la Coccinelle vous donne rendez-vous porte de Monsieur à Allègre pour une balade contée c’est l’histoire d’une lavandière et d’un tailleur de pierre, au parlé médiéval, le tout mêlé de mystères et de rebondissements.

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porte de Monsieur Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

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English :

The community café La Coccinelle invites you to meet at Porte de Monsieur Allègre for a storytelling walk: It’s the story of a laundress and a stonemason, set in medieval times, woven with mysteries and twists and turns.

L’événement Les âmes d’antan balade contée par POPSY Allègre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay