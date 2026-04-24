Festival Les Trois Chaises Eglise Saint Martin Allègre
Festival Les Trois Chaises Eglise Saint Martin Allègre vendredi 31 juillet 2026.
Allègre
Festival Les Trois Chaises
Eglise Saint Martin Château de Borie Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Depuis 2015, chaque premier week-end d’août, le Festival Les Trois Chaises rassemble à Allègre, de nombreux mélomanes et artistes de renommées. Au pied de la célèbre Potence, le festival propose une expérience culturelle unique en milieu rural.
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Eglise Saint Martin Château de Borie Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 88 80 lestroischaises@gmail.com
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English :
Since 2015, every first weekend in August, the Festival Les Trois Chaises has brought many music lovers and renowned artists to Allègre. At the foot of the famous Potence, the festival offers a unique cultural experience in a rural setting.
L’événement Festival Les Trois Chaises Allègre a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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