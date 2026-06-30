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AGENDA · Allègre

Sara June en concert La Coccinelle Allègre

samedi 8 août 2026 · La Coccinelle · Allègre

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Coccinelle
Adresse
8 rue Notre Dame de l'Oratoire
Ville
43270 Allègre
Département
Haute-Loire
Tarif

Allègre

Sara June en concert

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

C’est avec son autoharpe, son dulcimer et sa guitare que Sara June, autrice, compositrice et interprète, vous prend par la main et vous embarque dans son univers pop/folk de grande gosse obnubilée par les nuages.
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La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46  a.coccinelle@orange.fr

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English :

With her autoharp, dulcimer, and guitar, Sara June—a singer-songwriter—takes you by the hand and sweeps you away into her pop/folk world as a “big kid” obsessed with clouds.

L’événement Sara June en concert Allègre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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