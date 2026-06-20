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Musiques et chants d’Amérique latine avec Compa Galera Espace associatif La Coccinelle Allègre

Musiques et chants d’Amérique latine avec Compa Galera Espace associatif La Coccinelle Allègre mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Espace associatif La Coccinelle
Adresse
8 Rue Notre Dame de l'Oratoire
Ville
43270 Allègre
Département
Haute-Loire
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Allègre

Musiques et chants d’Amérique latine avec Compa Galera

Espace associatif La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

La Coccinelle vous invite à un moment musical dépaysant à Allègre !
Compa Galera offre un récital soliste de chants et musiques latino-américains originaux, loin des sentiers battus des standards remâchés.
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Espace associatif La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46  a.coccinelle@orange.fr

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English :

La Coccinelle invites you to a musical escape with All’Egre?!
Compa Galera presents a solo recital of original Latin American songs and music, far from the well-trodden paths of overplayed standards.

L’événement Musiques et chants d’Amérique latine avec Compa Galera Allègre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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