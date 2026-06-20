Musiques et chants d’Amérique latine avec Compa Galera Espace associatif La Coccinelle Allègre mercredi 15 juillet 2026.

Allègre

Musiques et chants d’Amérique latine avec Compa Galera

Espace associatif La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

La Coccinelle vous invite à un moment musical dépaysant à Allègre !

Compa Galera offre un récital soliste de chants et musiques latino-américains originaux, loin des sentiers battus des standards remâchés.

.

Espace associatif La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Coccinelle invites you to a musical escape with All’Egre?!

Compa Galera presents a solo recital of original Latin American songs and music, far from the well-trodden paths of overplayed standards.

L’événement Musiques et chants d’Amérique latine avec Compa Galera Allègre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay