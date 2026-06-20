Musiques et chants d’Amérique latine avec Compa Galera Espace associatif La Coccinelle Allègre
Musiques et chants d’Amérique latine avec Compa Galera Espace associatif La Coccinelle Allègre mercredi 15 juillet 2026.
Allègre
Musiques et chants d’Amérique latine avec Compa Galera
Espace associatif La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
La Coccinelle vous invite à un moment musical dépaysant à Allègre !
Compa Galera offre un récital soliste de chants et musiques latino-américains originaux, loin des sentiers battus des standards remâchés.
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Espace associatif La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
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English :
La Coccinelle invites you to a musical escape with All’Egre?!
Compa Galera presents a solo recital of original Latin American songs and music, far from the well-trodden paths of overplayed standards.
L’événement Musiques et chants d’Amérique latine avec Compa Galera Allègre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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