La biodiversité casadéenne à travers l’Histoire (Allègre, 43), Espace culturel association La Coccinelle, Allègre
La biodiversité casadéenne à travers l’Histoire (Allègre, 43), Espace culturel association La Coccinelle, Allègre vendredi 3 juillet 2026.
La biodiversité casadéenne à travers l’Histoire (Allègre, 43) Vendredi 3 juillet, 18h00 Espace culturel association La Coccinelle Haute-Loire
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00
Allègre (43)
03 juillet 2026 / 18h – 20h
Le Conservatoire botanique national du Massif central vous propose, à travers une conférence, de découvrir l’histoire végétale du Massif central à travers celle du plateau casadéen. Des premiers défrichements néolithiques aux grands déboisements du Moyen-Âge, de la révolution française à la révolution industrielle, nous voyagerons jusqu’à nos jours à travers les grandes évolutions du paysage casadéen dont les environs de la Chaise-Dieu et d’Allègre portent encore les témoignages visuels…
Conférence proposée en collaboration avec l’espace culturel associatif La Coccinelle.
Durée : 2h
Public adulte
RDV : Espace culturel associatif La Coccinelle – 8, rue Notre-Dame de l’Oratoire – 43270 Allègre
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Infos : www.coccinelleasso.com
Espace culturel association La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire, 43270 Allègre Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.coccinelleasso.com »}]
Une conférence pour comprendre l’évolution des paysages casadéens au fil des siècles.
S.Perera/CBNMC
À voir aussi à Allègre (Haute-Loire)
- Concert de Tony Kenny, au profit d’Une Rose, Un Espoir association La Coccinelle Allègre 24 avril 2026
- Le Chœur du Chant du Dragon à la Coccinelle association La Coccinelle Allègre 26 avril 2026
- « Allègre aux deux Volcans » parcours numérique Allègre Haute-Loire 1 mai 2026
- Sentier de découverte du Mont Bar Allègre Haute-Loire 1 mai 2026
- Exposition Sur le sentier de tes songes de Laura Carmouze La Coccinelle Allègre 2 mai 2026