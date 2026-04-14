La biodiversité casadéenne à travers l’Histoire (Allègre, 43), Espace culturel association La Coccinelle, Allègre

La biodiversité casadéenne à travers l’Histoire (Allègre, 43) Vendredi 3 juillet, 18h00 Espace culturel association La Coccinelle Haute-Loire

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00

Allègre (43)

03 juillet 2026 / 18h – 20h

Le Conservatoire botanique national du Massif central vous propose, à travers une conférence, de découvrir l’histoire végétale du Massif central à travers celle du plateau casadéen. Des premiers défrichements néolithiques aux grands déboisements du Moyen-Âge, de la révolution française à la révolution industrielle, nous voyagerons jusqu’à nos jours à travers les grandes évolutions du paysage casadéen dont les environs de la Chaise-Dieu et d’Allègre portent encore les témoignages visuels…

Conférence proposée en collaboration avec l’espace culturel associatif La Coccinelle.

Durée : 2h

Public adulte

RDV : Espace culturel associatif La Coccinelle – 8, rue Notre-Dame de l’Oratoire – 43270 Allègre

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Infos : www.coccinelleasso.com

Espace culturel association La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire, 43270 Allègre Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.coccinelleasso.com »}]

Une conférence pour comprendre l’évolution des paysages casadéens au fil des siècles.

S.Perera/CBNMC