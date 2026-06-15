Exposition d’artistes à la Galerie de la Tour Galerie de la Tour Allègre
Exposition d’artistes à la Galerie de la Tour Galerie de la Tour Allègre dimanche 5 juillet 2026.
Allègre
Exposition d’artistes à la Galerie de la Tour
Galerie de la Tour 7 place de l’Ancienne Halle Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-05
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-05
La Galerie de la Tour à Allègre accueille les œuvres d’Isabelle Rousseau, Michel Crohas et Pierre Rousseau. Une exposition mêlant aquarelles, peintures et sculptures à découvrir du 5 juillet au 13 août.
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Galerie de la Tour 7 place de l’Ancienne Halle Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 53 99 38
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English :
The Galerie de la Tour Allégre is hosting an exhibition of works by Isabelle Rousseau, Michel Crohas, and Pierre Rousseau. This exhibition, featuring a mix of watercolors, paintings, and sculptures, will be on view from July 5 to August 13.
L’événement Exposition d’artistes à la Galerie de la Tour Allègre a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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