Exposition d’artistes à la Galerie de la Tour Galerie de la Tour Allègre dimanche 5 juillet 2026.

Allègre

Exposition d’artistes à la Galerie de la Tour

Galerie de la Tour 7 place de l’Ancienne Halle Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-05

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-05

La Galerie de la Tour à Allègre accueille les œuvres d’Isabelle Rousseau, Michel Crohas et Pierre Rousseau. Une exposition mêlant aquarelles, peintures et sculptures à découvrir du 5 juillet au 13 août.

.

Galerie de la Tour 7 place de l’Ancienne Halle Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 53 99 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Galerie de la Tour Allégre is hosting an exhibition of works by Isabelle Rousseau, Michel Crohas, and Pierre Rousseau. This exhibition, featuring a mix of watercolors, paintings, and sculptures, will be on view from July 5 to August 13.

L’événement Exposition d’artistes à la Galerie de la Tour Allègre a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay