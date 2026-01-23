Randonnée solidaire de la Merisaie à Allègre Maison d’accueil spécialisée de la Merisaie Allègre
Maison d’accueil spécialisée de la Merisaie 20 rue Gabriel Breul Allègre Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04
2026-10-04
Participez à la randonnée pédestre solidaire organisée par l’APAJH à Allègre ! Deux parcours sont proposés (4 km ou 10 km) ainsi que ravitaillements, goûter et tombola.
Maison d’accueil spécialisée de la Merisaie 20 rue Gabriel Breul Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 28 81 siege@apajh43.fr
English :
Take part in the solidarity hike organized by APAJH in Allègre! Two routes are available (4 km or 10 km), as well as refreshments, a snack and a tombola.
