Randonnée solidaire de la Merisaie à Allègre Maison d’accueil spécialisée de la Merisaie Allègre

Randonnée solidaire de la Merisaie à Allègre

Maison d’accueil spécialisée de la Merisaie 20 rue Gabriel Breul Allègre Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Participez à la randonnée pédestre solidaire organisée par l’APAJH à Allègre ! Deux parcours sont proposés (4 km ou 10 km) ainsi que ravitaillements, goûter et tombola.

Maison d’accueil spécialisée de la Merisaie 20 rue Gabriel Breul Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 28 81 siege@apajh43.fr

English :

Take part in the solidarity hike organized by APAJH in Allègre! Two routes are available (4 km or 10 km), as well as refreshments, a snack and a tombola.

