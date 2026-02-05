Lautaro Tissera Favaloro en concert association La Coccinelle Allègre
Lautaro Tissera Favaloro en concert association La Coccinelle Allègre dimanche 21 juin 2026.
Lautaro Tissera Favaloro en concert
association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Guitariste argentin, Lautaro vous présente Bayum , un voyage musical captivant entre Buenos Aires et les paysages de l’Argentine, mêlant tango et folklore.
association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
English :
Argentine guitarist Lautaro presents Bayum , a captivating musical journey between Buenos Aires and the Argentine countryside, blending tango and folklore.
