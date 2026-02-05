Lautaro Tissera Favaloro en concert association La Coccinelle Allègre

Lautaro Tissera Favaloro en concert

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

2026-06-21

Guitariste argentin, Lautaro vous présente Bayum , un voyage musical captivant entre Buenos Aires et les paysages de l’Argentine, mêlant tango et folklore.

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

English :

Argentine guitarist Lautaro presents Bayum , a captivating musical journey between Buenos Aires and the Argentine countryside, blending tango and folklore.

