Exposition de sculptures de Daniel Chabidon La Coccinelle Allègre

Informations pratiques

Allègre

Exposition de sculptures de Daniel Chabidon

La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-01 09:00:00

fin : 2026-09-15 12:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Vellave enraciné, cultivateur cultivé, la nature et ses matériaux ont guidé les créations de Daniel Chabidon. Son œuvre s’appuie sur le bois, la pierre en incluant parfois des éléments mécaniques et électroniques.

.

La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Deeply rooted in Vellave and a self-taught artist, nature and its materials have guided Daniel Chabidon’s creations. His work is based on wood and stone, sometimes incorporating mechanical and electronic elements.

L’événement Exposition de sculptures de Daniel Chabidon Allègre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay