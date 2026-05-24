Informations pratiques

Allègre

Vide greniers

le bourg Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Le grand vide grenier estival d’Allègre se déroule comme chaque année au centre-bourg.

Alègre Médiéval proposera buvette et crêpes, salées et sucrées.

Venez chiner et passer une agréable journée à Allègre !

.

le bourg Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 74 41 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All%E8gre’s big summer yard sale will take place, as it does every year, in the town center.

Al%E8gre M%E9di%E9val will offer refreshments and cr%EApes—both savory and sweet.

Come browse the bargains and enjoy a pleasant day in All%E8gre!

L’événement Vide greniers Allègre a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay