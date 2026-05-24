Vide greniers Allègre
dimanche 16 août 2026 · Allègre
Informations pratiques
Allègre
Vide greniers
le bourg Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Le grand vide grenier estival d’Allègre se déroule comme chaque année au centre-bourg.
Alègre Médiéval proposera buvette et crêpes, salées et sucrées.
Venez chiner et passer une agréable journée à Allègre !
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le bourg Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 74 41 04
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English :
All%E8gre’s big summer yard sale will take place, as it does every year, in the town center.
Al%E8gre M%E9di%E9val will offer refreshments and cr%EApes—both savory and sweet.
Come browse the bargains and enjoy a pleasant day in All%E8gre!
L’événement Vide greniers Allègre a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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